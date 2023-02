Wer arbeitet, verliert Familien- oder Wohnbeihilfe

Ein zweites Beispiel stammt aus dem Bereich Wohnbeihilfe. Ein Paar, das mit zwei Kindern in einer 80 Quadratmeter großen Wohnung lebt, erhält - wenn ein Elternteil bis zu 1800 Euro verdient - exakt 764 Euro an Wohnbeihilfe. „Wenn aber nun der zweite Elternteil an vier bis fünf Vormittagen 700 Euro verdient, fällt die komplette Wohnbeihilfe weg.“ Unterm Strich bleiben also 64 Euro mehr fürs „Nichtstun“. Für Johannes Gasser ein absolutes Unding. „Es muss einen Anreiz geben, wieder arbeiten zu gehen. Auch weil es die Selbsterhaltungsfähigkeit der Familien nachhaltig unterstützt!“ Ein entsprechender Antrag der NEOS wird am Mittwoch im Landtagsausschuss behandelt.