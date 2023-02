Krönender Abschluss der tollen Fasnachtssaison

Was war das für ein Fasnachtsjahr! In Fiss, Arzl im Pitztal, Imst, Wald, Nassereith und Mils wurde dem Winter bereits seine Vergänglichkeit aufgezeigt. Zum Abschluss des Reigens ging es am Sonntag in Axams mit dem Wampelerreiten bei Kaiserwetter nochmals hoch her.