Imster „Buabefasnacht“: Der große Tag der Kleinen

Sie fieberten auf diesen größten Tag in ihrem noch kurzen Leben hin: die über 300 Imster „Buabe“ im Alter von sechs bis 16 Jahren. Angesichts der katastrophalen Wetterprognosen noch Mitte der Woche wechselte man in der Fasnachtsmesse um sieben Uhr morgens vom Stoß- zum Dankesgebet. Es ist früh, aber schlafen wäre sowieso nicht gegangen. Immerhin wartet für viele der größte Tag in ihrem bisherigen Leben. Nach dem Aufzug, an dem sogar die Sonne durchblinzelt, wartet man beim „Bonder“ (Gasthof Hirschen) nur auf eines: das Mittagsgeläut als Startzeichen.