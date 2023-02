Das „Hohe Lied“ der Nassereither Fasnacht ertönte

Heute soll das Hohe Lied erklingen. Von der Fasnacht, da in Nassereith“ So beginnt das „Hohe Lied“ der Nassereither Fasnacht. Und dieses „Hohe Lied“ ist gestern erklungen – und zwar in all seiner Pracht! Tausende Besucher aus Nah und Fern waren begeistert.