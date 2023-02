4:2 in Linz! KAC marschiert in Richtung Top-6

Aber die rote Defensive hielt dem Druck stand, vier Sekunden vorm Ende fixierte Lessio ins leere Tor den 4:2-Endstand. Durch diesen Sieg im direkten Duell liegt KAC jetzt schon vier Punkte vorm Siebenten Linz. Mit einem Sieg am Dienstag gegen Schlusslicht Vorarlberg wären die Klagenfurter vorzeitig fix in den Top-6 und fürs Viertelfinale qualifiziert. „Wir haben es nun völlig in der eigenen Hand, wollten diesen Polster unbedingt haben“, freut sich KAC-Stürmer Lukas Haudum.