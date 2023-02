Rund 4000 Stellen in Spitälern unbesetzt

In Österreichs Krankenhäusern sind derzeit rund 4000 Stellen unbesetzt. Wie das online-Magazin „medianet“ berichtet, sind in den Spitälern der Bundesländer und in den Ordenskliniken der Vinzenz Gruppe, der Elisabethinen und der Barmherzigen Brüder über alle Berufsgruppen hinweg bis zu sechs Prozent der Stellen unbesetzt.