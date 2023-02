Der Frühling lässt grüßen - aber nicht lange

Sonniges und sehr mildes Februarwetter

Vor allem im Westen ist am Dienstag erneut sonniges und tagsüber sehr mildes Februarwetter angesagt, in der Osthälfte und ganz im Norden könnten noch dünne, lockere Wolkenfelder den insgesamt überwiegend sonnigen Wettercharakter kurz trüben. Laut Experten der Geosphere Austria bläst der Wind anfangs im östlichen Flachland, im Donauraum und am Alpenostrand noch recht lebhaft aus westlichen Richtungen, am Abend lässt er aber generell nach. Frühtemperaturen liegen je nach Wind und Bewölkungsgrad bei minus drei bis plus neun Grad und steigen meist auf zehn bis 18 Grad.