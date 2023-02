Mann schlug seine Lebensgefährtin bewusstlos

Kurze Zeit zuvor war über den Polizeinotruf die Information eingegangen, dass eine Frau in einer Wohnung um Hilfe schreie und geschlagen werde. Auch als die Polizisten bei der angegebenen Adresse eintrafen, waren die Schreie noch hörbar. Nach mehrmaligem lautstarken Klopfen öffnete der 25-Jährige die Tür, er zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und beschimpfte sie. In der Wohnung fanden sie dann eine Frau in der Ecke eines Zimmers am Boden liegend vor, sie wies deutliche Rötungen am Körper auf.