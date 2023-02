Mehr Bleifüße als Betrunkene verloren den Schein

Mit 165 km/h geblitzt

Es wurden 48 technische Kontrollen durchgeführt, davon 15 technische Kontrollen in der Kfz-Prüfstelle durch ASV,

• 8 Kennzeichenabnahmen wegen technischer Mängel (Lärm, Umbauten etc.) - Gefahr im Verzuge,

• 32 sonstige Anzeigen wegen technischer Mängel (ohne Gefahr im Verzuge),

• 6 Führerscheinabnahmen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen,

• 5 Führerscheinabnahmen wegen Fahrens unter Suchtgiftbeeinträchtigung,

• 4 Führerscheinabnahmen wegen Fahrens unter Alkoholbeeinträchtigung (0,8 Promille),

• 90 Organstrafverfügungen wegen diverser Verkehrsdelikte und

• 1731 mit Radar gemessene Fahrzeuge mit 87 Überschreitungen (Spitzenwert 165 km/h in Linz/Freilandstraße bei erlaubten 100 km/h).