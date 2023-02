Geisterfahrer hatte Rausch , aber keinen Schein

Während Fahrt Beleuchtung am Pkw ausgeschaltet

Der Bosnier lenkte das Fahrzeug mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit weiter Richtung Linz, bog an der Kreuzung B1/Haidfeldstraße links in die Haidfeldstraße ein und schaltete währenddessen der Fahrt die Beleuchtung an seinem Pkw aus. Nach kurzer Nachfahrt in der Haidfeldstraße konnte der 35-Jährige angehalten werden.