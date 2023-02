Zubrot für ORF-Stars reduziert: „Eh unsere Linie“

Tiroler ORF-„Stars“ nehmen Verbot gelassen

„Die Anweisung des Generaldirektors Roland Weißmann entspricht genau jener Linie, die wir in Tirol verfolgen. Nebentätigkeiten, die in der Öffentlichkeit den Zweifel mangelnder Unabhängigkeit erwecken könnten, sind abzulehnen“, sagt Landesdirektorin Esther Mitterstieler gegenüber der „Tiroler Krone“. Ähnlich sehen das auch die Journalisten bzw. Moderatorinnen und Moderatoren wie etwa Sybille Brunner, Katharina Kramer, Georg Laich, Martin Papst und Co., versichert die Tiroler ORF-Chefin.