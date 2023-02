„Wir können Reinigungskräften nicht mehr zahlen“

„Krone": Sie leiten eine große Reinigungsfirma und kennen die Branche daher gut. Leidet das Geschäft unter der aktuellen Wirtschaftskrise?

Viktor Wagner: Im Gegenteil. Es kommen laufend Aufträge herein, was uns aber Sorgen bereitet, ist das fehlende Personal. Die ganze Branche hat großen Bedarf an Reinigungskräften, welche derzeit aber schwer zu finden sind. Wir könnten sofort 20 bis 30 Personen anstellen.