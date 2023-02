Rodel-Doppelsitzer außerhalb der Podestplätze

Österreichs Gespanne haben beim Weltcup der Kunstbahn-Rodler in St. Moritz einen Podestplatz verpasst. Selina Egle/Lara Kipp klassierten sich am Samstag in der Doppelsitzer-Konkurrenz der Frauen auf dem vierten Platz, der Sieg ging an die Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal.