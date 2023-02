Hard via Sieg wie Fivers, Ferlach im Viertelfinale

Während Verfolger Westwien am Samstag in Linz wieder auf zwei Zähler heranrücken kann, geht es ab Platz sechs nun noch um drei Plätze für das Viertelfinale. Nur geringe Chancen darauf haben Bad Vöslau und Bärnbach/Köflach. Dieses Keller-Derby Vorletzter gegen Letzter ging am Freitag mit 25:23 an die Niederösterreicher.