Vanessa Herzog feiert in Polen 500-m-Weltcup-Sieg

Die 27-jährige Ex-Weltmeisterin distanzierte die Südkoreanerin am Freitag in Tomaszow Mazowiecki in Polen in 37,96 Sekunden um 0,12 Sekunden. Kim war über diese Distanz im Saisonverlauf noch unbesiegt gewesen. Platz 3 ging in 38,14 Sekunden an die Niederländerin Jutta Leerdam. Es ist Herzogs achter Weltcup-Sieg, der erste seit fast drei Jahren.