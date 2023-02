Die Satire ist eine ganz wunderbare Waffe

Der Tyrann muss sterben. Also wird Caesar zurzeit im Theater Bronski & Grünberg zu Grabe getragen. Wenn auch ein wenig ungewohnt: sehr, sehr frei nach Shakespeare und nicht im alten Rom, sondern in den schrillen 70er-Jahren. „Shakespeares Stück ist zeitlos und immer noch aktuell“, sind Alexander Pschill und seine Lebensgefährtin, die Regisseurin Kaja Dymnicki, überzeugt. „Autokratie, Faschismus, Populismus, antidemokratische Tendenzen - ich wünschte, es wäre nicht so aktuell“, so Pschill.