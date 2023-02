Nicht genug Unterstützung für den Mittelstand

Fehlt es an Verständnis für die Materie?

Die Gründe für dieses Missverhältnis sieht Diettrich in „willkürlichen“ Gewichtungen der einzelnen Haushaltsmitglieder bei der Berechnung der Einkommensobergrenzen. „Man muss davon ausgehen, dass das dem zuständigen Ressort in der Landesverwaltung nicht einmal aufgefallen ist, weil diesem schlicht das notwendige Know-how für Einkommenserhebungen und -verteilung fehlt“, vermutet der Sprecher der Armutskonferenz. Auch den Politikern im Landtag, selbst jenen, die eine Anhebung der Wohnbeihilfe gefordert haben, fehle es am Verständnis für die Materie. „Insgesamt ist das ein schönes Beispiel dafür, dass in der Politik zwar gerne von der Mittelschicht gesprochen wird, man aber oft gar nicht weiß, was darunter zu verstehen ist.“