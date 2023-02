Drei bis vier Wochen Pause für Ricarda Haaser

Österreichs Skiverband hat am Freitag „Glück im Unglück für Ricarda Haaser“ vermeldet. Die im WM-Riesentorlauf am Donnerstag gestürzte Tirolerin erlitt laut einer in Hochrum durchgeführten MRT-Untersuchung einen Einriss des Kniekehlenmuskels und des Wadenmuskels rechts.