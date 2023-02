Labor Lifebrain kündigt 306 von 550 Mitarbeitern

Das Labor wird wegen der sinkenden Testzahlen in den nächsten Wochen auf „Normalbetrieb“ zurückgebaut. Aktuell fallen im Schnitt rund 25.000 PCR-Tests pro Tag an, zu Spitzenzeiten waren es rund 450.000. Mit dem Ende der Testprogramme seien sie wohl nur mehr in Ausnahmesituationen gefragt. Der Personalstand müsse entsprechend angepasst werden, heißt es seitens des Unternehmens im 14. Bezirk.