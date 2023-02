91-jährige Angeklagte: „Wollte ihm Leid ersparen“

„Sehen kann ich recht gut, aber hören tu ich schlecht“, sagte die Angeklagte zum Prozessauftakt. Die gebrechliche, freundliche Dame ist am 18. September 1931 in Wien geboren. Sie ist 91 Jahre alt. Am Freitag muss sie sich wegen Mordes am Wiener Landesgericht verantworten. Frau Rat ließ ihr einen Sessel bringen und stellte diesen knapp vor den Richtertisch.