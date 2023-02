Volles Haus und viel Rauch bei EL-Hit in Salzburg

Fast 30.000 Fans in der Bullen-Arena in Salzburg. Alles war bereit für ein wahres Fußball-Spektakel in der Mozartstadt. Mit Rainhard Fendrichs „I am from Austria“ wurde der Hit zwischen dem FC Red Bull Salzburg und AS Roma eingeläutet. Kurz darauf folgte der traditionelle Rainermarsch - eine großartige Stimmung.