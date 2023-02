Um einen Meter weniger Schlamm in der Seebucht

Mehr als 20-mal die Cheops-Pyramide – so groß ist jene Menge an Schlamm, der entfernt werden soll, um die voranschreitende Verlandung des Neusiedler Sees wirksam zu stoppen, also 55 Millionen Kubikmeter. Schon seit Wochen läuft die Testphase in der Ruster Bucht.