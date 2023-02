Erste Familie heizt jetzt mit einem Eisspeicher

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung: Diese drei Punkte stehen bei dem Mühlviertler Öko-Pionier Rudi Weimann aus St. Georgen an der Gusen ganz oben, wenn es darum geht, neue Projekte zu entwickeln und diese auch an den Mann zu bringen. Einen wichtigen Schritt konnte der Tüftler nun bei einer Familie in Rohrbach-Berg setzen.