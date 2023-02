Oberösterreichs Lehrer verlieren einige „Zuckerl“

Denn in einem Erlass, der nur für Oberösterreich und die 13.500 Landeslehrer gilt, wird klar geregelt, dass diese Auszeit, das Sabbatical in dem sich derzeit 202 Lehrer befinden, nur mehr möglich ist, wenn man ein Jahr arbeitet und ein Jahr frei nimmt - bei jeweils halbem Gehalt, und natürlich muss ein Ersatzlehrer da sein. „Wir können derzeit nicht so weit in die Zukunft blicken, um längerfristig zu planen“, erklärt Bildungsdirektor Alfred Klampfer, denn die Personalsituation bleibt angespannt.