Wegen Überlastung Krankenscheine gefälscht

Dass die Frau in Wahrheit keine ausgebuffte Betrügerin, sondern eher ein verzweifeltes Schaf ist, wird im Prozess schnell klar. „Mein Chef wollte mir immer mehr Verantwortung übertragen, ich sollte am besten bis zu 14 Stunden am Tag arbeiten. Ich war daher psychisch angeschlagen, hatte Angst- und Panikattacken“, schildert die junge Frau ihren Gesundheitszustand. Als sich ihre Ärztin jedoch weigert, ihr deswegen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auszustellen, fackelt die Angeklagte nicht lange und verschafft sich mit gefälschten Attesten die Auszeit einfach selbst. Als Vorlage dient eine ältere Krankmeldung, die sie am Computer bearbeitet. Dabei ändert die 35-Jährige kurzerhand das Ausstellungsdatum und die jeweilige Dauer des Krankenstandes.