Großer Diagonale-Preis für Margarethe Tiesel

Einstimmig hat die Schauspieljury des österreichischen Filmfestivals Diagonale beschlossen, Margarethe Tiesel mit dem Großen Schauspielpreis 2023 auszuzeichnen: „Sie gibt sich hin. Nicht nur ihrer Sehnsucht nach Intimität, als einsame Wiener Sextouristin Teresa in Ulrich Seidls Paradies: Liebe. Damit ist sie, so spät wie verdient, zu einem Star des österreichischen Films geworden. Aber egal ob in Hauptrollen, großen oder kleinen Nebenrollen - sie ist in vielen Kinofilmen seit vielen Jahren die Ingredienz, die den einen wesentlichen Unterschied macht: durch ihre Kunst, plakative genauso wie komplexe Charaktere glaubwürdig zu zeichnen, durch enormes darstellerisches Hingabevermögen und schauspielerische Großzügigkeit.“