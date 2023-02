Wie Schwarzbauten nun „legalisiert“ werden sollen

Hohe Wellen schlägt der drastische Fall in St. Valentin, wo es nach dem Kauf von „Wohnhäusern“ in einer Kleingartensiedlung nun um die Existenz geht. Der Chef der NÖ-Kleingärtner hofft auf eine Gesetzesnovelle noch vor dem Sommer. Warum es dabei aber nicht um Monsterbauten, wie in St. Valentin, geht und warum Bürgermeister zumeist Kleingartenanlagen scheuen.