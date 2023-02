Die Westliga bleibt das Ziel von St. Johann

In der letzten Saison feierte der TSV St. Johann etwas überraschend den Einzug in die Westliga und somit auch den Landesmeistertitel. Doch in dieser Meisterschaft müssen die Pongauer etwas kleinere Brötchen backen. Ziel ist das Obere-Play-Off der Regionalliga Salzburg. In den letzten vier Runden müssen aber noch Punkte her. Bei uns war Trainer Ernst Lottermoser im Studio der 3. Liga zu Gast.