Erschütternd! Ex-Profi-Kicker stirbt mit 46 Jahren

In Offenbach war er dann nach der Folgesaison bereits eine Legende: Mit 16 Toren war er ein wichtiger Faktor beim Aufstieg in die zweite Liga geworden. Und auch eine Etage höher gelangen ihm für die Kickers zahlreiche Tore, exakt 37 in 89 Spielen. Abgesehen von kürzeren Unterbrechungen für Engagements in Freiburg und in Wiesbaden blieb er „seinen“ Offenbachern bis zum Karriereende 2012 treu, war im Stadion ein stets gern gesehener Gast.