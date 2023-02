US-General schließt Alien-Invasion nicht aus

In den USA mehren sich die Vorfälle mit rätselhaften Flugobjekten - das führt zu teils wilden Spekulationen. So wird in sozialen Medien debattiert, ob es sich um eine mögliche Alien-Invasion handeln könnte. Der Befehlshaber des Nördlichen US-Kommandos, Glen VanHerck, ließ nun ebenfalls mit einer Aussage aufhorchen: Er könne nicht ausschließen, dass Außerirdische hinter den mysteriösen Flugobjekten stecken.