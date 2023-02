Mit Pkw von Papa gegen Baum gekracht

Viel zu schnell unterwegs war ein 18-jähriger Klagenfurt mit dem Auto seines Papas. In seiner Heimatstadt kam er deshalb von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Pkw rutschte seitlich weiter über eine Böschung und blieb nach 20 Metern an einem Baum hängen. Ein am Rücksitz mitgefahrener 15-Jähriger wurde verletzt. Der Klagenfurter musste ins Krankenhaus gebracht werden.