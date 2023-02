Brutaler Raub in Wiener Supermarkt: Zeugen gesucht

Weiterer Raubüberfall am Samstag

Auch auf der Mariahilfer Straße war am frühen Nachmittag eine Mitarbeiterin in einem Geschäft überfallen worden. Dabei stürmte ein ebenfalls bewaffneter Unbekannter, mit einem schwarzen FFP2-Mundschutz das Geschäft. Er bedrohte damit die Angestellte. Mit dem gestohlenen Schmuck gelang dem etwa 30 Jahre alten Verdächtigen die Flucht.