Die skurrilsten Outfits bei den Brit Awards

Pop-Superstar Harry Styles („As It Was“) ist mit vier Auszeichnungen der große Abräumer der diesjährigen Brit Awards. Mit seinem Album „Harry‘s House“ gewann der 29-Jährige bei der Preisverleihung am Samstagabend in London wie bereits bei den Grammys vor einer Woche den Preis in der wichtigsten Kategorie „Album des Jahres“. Er war jedoch nicht der Einzige, der die Blicke auf sich zog - denn viele skurrile Outfits sorgten für Lacher, Kopfschütteln oder ungläubiges Staunen. Wir haben die Bilder für Sie!