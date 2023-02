Austria Wien - Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Klagenfurter wollen sechsten Tabellenplatz verteidigen

Die Austria aus Klagenfurt hat unterdessen bereits eine Partie in den Beinen, im Cup-Viertelfinale setzte es beim LASK eine 0:1-Niederlage. In der Liga wollen die Kärntner so wie vergangene Saison überraschen und in die Meistergruppe einziehen. „Wir haben es im Herbst sehr gut gemacht, die Ausgangslage spricht für uns. Um das obere Play-off zu erreichen, muss alles passen. Wir kämpfen darum, aber es wäre sicherlich eine große Überraschung, wenn uns das wieder gelingt“, betonte Trainer Peter Pacult.