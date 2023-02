„Beschämend!“ Norwegen-Coach schimpft auf WM-Modus

„Diese Regel ist so neu, dass ...“

Das wäre bei den schwedischen Männern so gewesen, die aber im Sprint nur fünf ins Rennen schicken. Weil es beim IBU-Cup in Obertilliach einen Krankheitsfall im Team gegeben hatte, verzichteten die Schweden aus Angst vor einer Ansteckung im Weltcup-Team nun auf eine Nachnominierung und damit einen Startplatz. „Diese Regel ist so neu, dass wir und viele andere Länder sie noch nicht kannten“, erklärte der deutsche Cheftrainer Johannes Lukas. Und niemand habe die Regel so verstanden wie die IBU.