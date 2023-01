Biathlon-Star sorgt für regelrechtes Kopfschütteln

„Zum Glück ist es gut gegangen“

Und was sagt Bö zu seiner nächsten Machtdemonstration? „Ich weiß selber nicht, was ich da gedacht habe. Zum Glück ist es gut gegangen“, so der Norweger, der in Antholz auch noch in der Verfolgung und in der Staffel mit seinen Teamkollegen triumphieren konnte. Die große Frage lautet: Wer soll diesen Biathlon-Teufelskerl stoppen?