Statt Mbappe will Real nun Bayern-Star holen

Coman zählt unter Trainer Julian Nagelsmann als wichtige Kraft in der Offensive, in den 13 Bundesliga-Einsätzen dieser Saison gelangen dem 26-Jährigen mit drei Treffern und vier Assists sieben Torbeteiligungen, sein Vertrag an der Säbener Straße läuft erst 2027 aus. Unter einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro werden die Münchner Coman wohl nicht gehen lassen, heißt es.