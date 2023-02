Action und Können beim Skijöring mit Pferden

Wer Skifahren genauso gerne mag wie Pferde, für den ist Skijöring genau das Richtige. Bei der originellen Wintersportart aus Skandinavien lässt man sich auf Skiern von einem Pferd durch den Schnee ziehen. Und da muss man als Skifahrer schon ordentlich standfest sein, denn Pferd und Reiter düsen über die Schneepiste, was das Zeug hält. Denn beim Skijöring-Bewerb am Sonntag, 12. Februar, in Heiligengeist geht es um die Zeit. Wer schafft die schnellsten Runden. Sämtliche Pferderassen - Haflinger, Noriker, Warmblut und Sonderrassen wie Islandpferde, Araber, Tinker und Co. - treten gegeneinander an.