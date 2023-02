Damals ein Kind, heute ist sie WM-Rekordhalterin

„Das ist für mich etwas Spezielles“, lächelt die 31-Jährige. Die 2007, mit 16 Jahren, in den Weltcup kam. „Da war ich ein Kind, wusste bei vielen Dingen nicht, wie ich damit umgehen soll.“ Sie trat in der Öffentlichkeit launisch auf, wurde vom Verband kurzfristig suspendiert, nahm keine Rücksicht auf Verluste. Mittlerweile scheint die Tessinerin, seit Sommer 2018 mit Fußballer Valon Behrami verheiratet, ihre innere Ruhe gefunden zu haben. Und sie ist noch lange nicht fertig mit ihrer Karriere, will zumindest bis Saalbach 2025 mitfahren.