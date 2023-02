Wilder Sturz bei WM! Ski-Dame kracht in Fangzaun

Erinnerungen an den „Herminator“ und seinen sensationellen Triumph bei den Olympischen Spielen in Nagano sollen ihr nun helfen: Mit seinem Sturz 1998 und den anschließenden Goldfahrten im Super-G und später auch noch im Riesentorlauf hatte der Österreicher Sportgeschichte geschrieben. „Ich versuche, mich für den Rest der Woche hier in Meribel so gut wie möglich zu erholen“, so Wright.