Hütter trotz Krankheit unsere Trainingsbeste

Zittern um Ortlieb

Möglicherweise wandern sogar zwei Plätze in die Vergabe. Denn Nina Ortlieb - anhand der Saisonergebnisse in der Abfahrt eigentlich gesetzt - trainierte wegen Kniebeschwerden zuletzt nur sehr eingeschränkt. Die Vorarlbergerin (29./+2,74 Sek.) gab sich aber kämpferisch. „Ich bin froh, dass ich mich in den Trainings herantasten kann und bin am Samstag sicher bereit. Beim Skifahren kann ich mich voll und ganz aufs Fahren konzentrieren, das ist die Hauptsache.“