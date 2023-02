Bibber-Wetter lässt ganz Oberösterreich zittern

Niederschlag am Wochenende

Für alle, die es gerne kalt haben, hat Christian Ortner gute Nachrichten. „Es wird auch in den kommenden Tagen weiterhin kalt sein, vielleicht nicht mehr so kalt wie am Dienstag, aber doch kalt“, so Ortner. Im Gegenzug sollte es bis zum Freitag auch viele Sonnenstunden geben. Für das Wochenende schaut es hingegen nicht ganz so gut aus. „Da könnte es da und dort bewölkt sein. Am Sonntag ist mit Niederschlag zu rechnen“, prognostiziert Ortner, Das heißt aber auch: Über 1000 Meter kommt Neuschnee.