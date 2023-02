Kostenübernahme für Gürtelrose-Impfung abgelehnt

Übernahme der Rechnung abgelehnt

Herr K. ließ sich impfen und suchte bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) um Übernahme der verrechneten 410 Euro an. Und erhielt eine Ablehnung. Vorbeugende Maßnahmen, wie sie bei Impfungen zutreffen, stellen keine Leistung der ÖGK dar, so die schriftliche Begründung. Herr K. wandte sich deshalb Hilfe suchend an die Ombudsfrau.