Mit Routiniers im Gepäck den Abstieg verhindern

Der 1. Wiener Neustädter SC steckt tief im Abstiegskampf in der Regionalliga Ost. Im Frühjahr will die Elf von Trainer Sargon Duran aber das Unmögliche noch möglich machen und die Liga halten. Am Transfermarkt hat man auf alle Fälle nichts dem Zufall überlassen und viele Routiniers verpflichtet. Bei uns war Sargon Duran im Studio der 3. Liga zu Gast.