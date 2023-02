Tausende Menschen feiern Karneval von Venedig

Der traditionsreiche Karneval von Venedig wurde an diesem Wochenende eröffnet. Bei winterlichem Wetter verwandelte sich die Lagunenstadt am Samstagabend in einen Schauplatz mit Straßenkunst, Masken und Musik. Mehrere Tausend Menschen drängten sich in geordneten Reihen am Ufer des Canal Grande, um der Eröffnung des Karnevals von Venedig 2023 beizuwohnen.