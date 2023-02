Causa Waldhäusl: „Rassismus ist zu verurteilen!“

Was sagen Sie zu dem Eklat rund um Waldhäusls Bemerkung? Beteiligen Sie sich an der Diskussion, gern auch mit persönlichen Erfahrungen - inwiefern profitieren Sie zum Beispiel von der gelebten Vielfalt in Wien, worin sehen Sie die Wichtigkeit von Migration und was können Sie von Menschen aus anderen Regionen oder Ländern Positives mitnehmen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!