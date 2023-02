Lawinenserie: Wintersportler immer leichtsinniger?

In Tirol überschlagen sich am Sonntag hinsichtlich Lawinen die Ereignisse! Nachdem in Osttirol ein Schneepflugfahrer und im Kaunertal ein 62-jähriger Tourengeher tot aufgefunden worden waren, wurden nun auch die Leichen der zwei in St. Anton am Arlberg verschütteten Wintersportler geborgen. Auch im Ötztal kam es am Vormittag zu einem tödlichen Lawinendrama. Werden die Wintersportler immer leichtsinniger? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!