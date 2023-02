Alarmstufe 3: Großbrand in Wiener Gewerbegebiet

Großalarm in der Nacht auf Sonntag in Wien-Simmering: Im Industriegebiet war in einer Halle Feuer ausgebrochen. Autofahrer, die auf der nahen A4 unterwegs waren, schlugen Alarm. Der starke Wind erschwerte den Helfern die Löscharbeiten. Die Ostautobahn musste im betreffenden Bereich vorübergehend gesperrt werden.