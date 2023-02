Kerzen setzten Zimmer bei Trommelparty in Brand

Ein 53-Jähriger veranstaltete am Samstag gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit zwei Freundinnen und einem Freund in St. Georgen im Attergau eine sogenannte Trommelparty. Dafür entzündete er im Gästezimmer im ersten Stock des Hauses zwei am Boden stehende Kerzen. Direkt neben den Kerzen befanden sich aber zahlreiche Sitzkissen, eine Matratze und leicht brennbare sonstige Gegenstände. Das Quartett verließ dann für etwa fünf bis zehn Minuten das Gästezimmer und ging auf den naheliegenden Balkon.