Sie ist Model mit Glatze und eine Mutmacherin!

Als charmante Wirtin hat Janin Baumann im neuen Café Lendring in Klagenfurt und im „Electric Garden“ in Techelsberg Erfolg. Was kaum jemand weiß: Die hübsche Blondine hat kein Haar am Kopf, seit mit acht Jahren die Autoimmunerkrankung Alopecia Areata mit kreisrundem Haarausfall auftrat.